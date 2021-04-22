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В Сети появилось свидетельство редизайна командой Samsung субфлагманского смартфона Galaxy S20 FE 4G. Информацию о новой модели раньше времени опубликовали на одной из страниц шведского портала компании. Смартфон получил кодовый номер SM-G780G вместо SM-G780F и, как ожидается, будет использовать однокристальную систему Snapdragon 865/865+ вместо Exynos 990.

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Как известно, 4G-версию модели представили ранее с Exynos 990, тогда как чипсет Snapdragon 865 «приберегли» для 5G-версии. Вероятно, в данном варианте прошлогоднее флагманское решение Qualcomm будет лишено возможности связи с сетями пятого поколения.

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Вариант на Snapdragon будет выпускаться как минимум в четырёх цветовых версиях. О спецификациях пока известно немногое — отмечено, что смартфона нет в наличии, но судя по карточке товара, будет предложена одна опция с памятью на 128 ГБ.

По слухам, будет выпускаться и другой вариант — с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Другими словами, кроме используемого чипсета новинка ничем не будет отличаться от старого.

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Информация о цене и времени начала продаж модели будет обнародована позже.