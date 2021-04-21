Apple позволит «правой» соцсети Parler вернуться в App Store
Социальная медиаплатформа Parler, часто называемая «социальной сетью для правых», получила разрешение вернуться в магазин приложений Apple. Соответствующее приложение спешно удалили из App Store после беспорядков в США, организованных сторонниками президента Трампа в начале января текущего года — сеть активно использовалась для обмена информацией и координации действий.
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Поскольку Twitter, Facebook и другие площадки безжалостно блокировали аккаунты сторонников Трампа, Parler стала альтернативной трибуной для обмена мнениями. В январе Amazon отказал ей в хостинге, а Apple удалила из своего магазина. Позже Parler договорилась о хостинге с лос-анджелесским провайдером SkySilk, её основатель и генеральный директор был отстранён от управления, а менеджмент вступил в конфликт со своей «целевой аудиторией», сообщив, что передаёт ряд постов в ФБР. Кроме того, вся переписка пользователей была выложена злоумышленниками в открытый доступ.
Другими словами, это уже совсем не тот сервис, что существовал ранее. Тем не менее, сенаторы-республиканцы Майк Ли и Кен Бак официально запросили Apple — на каких основаниях та удалила приложение из своего магазина.
В ответе Apple указала, что основным недостатком приложения стала недостаточная модерация контента. По мнению сотрудников Apple, осуществлявших специальный «аудит», были обнаружены «посты, поощрявшие насилие, порочившие различные этнические группы, расы и религии, прославлявшие нацизм и призывавшие к актам насилия в отношении конкретных людей».
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В прошлом месяце площадка Parler уже попыталась вернуться в App Store, но получила отказ от Apple. Теперь, очевидно, ПО и принципы работы компании наконец признаны соответствующим требованиям Apple.
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