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Операторы «вымогательского» программного обеспечения REvil требуют от Apple заплатить выкуп за конфиденциальную информацию о продуктах компании и персональные данные третьих лиц. Команда REvil заявила, что располагает соответствующими сведениями после взлома Quanta Computer.

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Эта тайваньская компания является крупнейшим в мире производителем ноутбуков и, в частности, официальным «сборщиком» продуктов Apple из готовых комплектующих на основе предоставленной документации. На одном из порталов в даркнете, люди, стоящие за REvil заявили, что Quanta отказалась платить за украденные данные и теперь злоумышленники решили обратиться к самому заказчику выпускаемых товаров.

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REvil опубликовала 21 скриншот схем Macbook и угрожает выкладывать новые данные каждый день до тех пор, пока Apple или Quanta не заплатят. Также группа злоумышленников угрожает опубликовать информацию и о других партнёрах Quanta, и, кроме того, «гигабайты» персональных данных. «Рекомендуем Apple выкупить доступные сведения до 1 мая», — угрожают злоумышленники.

Известно, что помимо Apple компания Quanta Computer помимо Apple сотрудничает и с другими крупнейшими вендорами ноутбуков в мире, включая HP, Dell, Microsoft, Toshiba, LG и Lenovo. От Quanta хакеры требовали 50 миллионов долларов, сколько требуют у Apple — пока неизвестно. По некоторым данным, это первый инцидент в истории киберпреступлений, когда злоумышленники обратились напрямую к клиентам жертвы утечки после отказа последней платить выкуп.

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Обе пострадавших компании не дали комментариев. Не исключено, что они попытаются представить информацию, как малозначимую. Тем более, что выложенные на данный момент данные содержат только сведения о схемах сборки ноутбуков и другие сведения подобного характера. Также неизвестно, есть ли у хакеров информация о каких-либо новых продуктах.