Apple предупредила партнёров о смене алгоритма нумерации продуктов
Уже в начале 2021 года компания Apple намерена полностью пересмотреть систему нумерации своих продуктов. Об этом компания недавно уведомила крупных дистрибуторов, предупредив, что их информационные системы, склады и рабочие процессы должны быть готовы к изменениям и переходу на 10 и 12-значную буквенно-цифровую кодировку. В целом в будущем возможно появление последовательностей из 8-14 знаков.
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Хотя слухи об изменении системы нумерации появились уже в начале весны, официальную информацию компания начала распространять только сейчас. Пока товары Apple носят 12-значные серийные номера, содержащие важную для многих информацию о продукте — месте производства, годе и времени выпуска, а также «код конфигурации», свидетельствующем о модели, цвете и даже ёмкости памяти.
По имеющимся данным, система нумерации, которая вступит в силу с начала 2021 года, теперь будет содержать рандомную буквенно-цифровую последовательность без очевидной привязки к особенностям производства. Вряд ли покупатели выиграют от таких «нововведений». С какой целью Apple намерена их ввести — пока неизвестно.
Предположительно, уведомление партнёров связано с мероприятием Spring Loaded 20 апреля, в ходе которого ожидается презентация iPod Pro с mini-LED дисплеями и, возможно, трекеров AirTag. Не исключено, что они уже будут носить номера нового формата.
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