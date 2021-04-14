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Как сообщает портал 91 mobiles, журналистам удалось получить эксклюзивную информацию о спецификациях бюджетного смартфона Moto G20, призванного прийти на смену модели G10.

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По данным инсайдеров, в отличие от смартфона предыдущего поколения, созданного на платформе Qualcomm Snapdragon 460, новинка будет использовать чипсет UNISOC T700. Однокристальные системы этого производителя довольно редко применяются известными брендами, причём, в большинстве своём — в ультрабюджетных моделях. Тем не менее, чипсет имеет восемь ядер (2хCortex-A75 + 6xCortex-A55), а также графический процессор Mali-G52. В некотором смысле использование решения UNISOC вместо Snapdragon является определённым «даунгрейдом».

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В остальном новинка мало чем отличается от модели G10, за исключением 6,5-дюймового IPS LCD-дисплея с частотой 90 Гц, редко используемого в недорогих моделях. Впрочем, разрешение экрана по-прежнему невысокое, 720х1200 пикселей (HD+), соотношение сторон — 20:9, плотность пикселей — 269 ppi.

Чипсет дополняется 4 ГБ оперативной и 64 ГБ основной памяти, основной модуль камеры имеет главный сенсор на 48 мегапикселей, также имеется сверхширокоугольная камера (8 Мп), датчик «глубины» (2 Мп) и камера для макросъёмки (2 Мп). Селфи-модуль оснащён 13-мегапиксельным сенсором. Moto G20 оснащён NFC, АКБ на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 10 Вт и портом USB Type-C. Ожидается, что модель будет стоить эквивалент 10 000 рублей на зарубежных рынках. О возможности продаж в России информация появится позже. Рендеры модели также были предоставлены инсайдерами.