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28 апреля состоится очередное мероприятие Galaxy Unpacked, ежегодно организуемое Samsung для премьеры значимых моделей. Основным событием станет релиз «самого мощного Galaxy на сегодня».

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Интриги добавляет официальный видеотизер, выпущенный Samsung. По видеоролику невозможно определить, о каком устройстве идёт речь, вполне возможно, что это не смартфон. Во всяком случае, судя по размеру коробки — речь идёт не о телевизоре или холодильнике.





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Компания уже представила флагманскую серию смартфонов Galaxy S21 с чипсетами Snapdragon 888 — более мощным может быть разве что ноутбук Galaxy Book Pro, слухи о котором появились сравнительно недавно.

Модели Samsung Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360 уже засветились в новостях и ожидают официального релиза. Рендеры обеих моделей серии появились в Сети пару недель назад благодаря инсайдеру Эвану Блассу, а позже появились и «живые» изображения ноутбуков.

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Судя по тому, что уже известно, Samsung Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360 будут работать на железе Intel 11 поколения. Действительно, это позволит называть их «самыми мощными Galaxy». Ожидается, что Galaxy Book Pro 360 будет поддерживать использование стилуса S Pen и обе модели будут выпускаться с 13- и 15-дюймовыми дисплеями. Подробнее о новинках можно будет узнать 28 апреля. Правда, не исключено, что Samsung хранит в рукаве некий «козырь» — устройство, о котором пока не идут даже слухи.