GPU серии Nvidia GeForce RTX 30 будут использовать в чипсетах MediaTek
Хотя чипсеты MediaTeK часто ассоциируются с бюджетными решениями для смартфонов начального и среднего уровня и недорогих «хромбуков», сотрудничество с Nvidia может в корне изменить ситуацию. По последним данным, в новых продуктах MediaTek будут использоваться графические процессоры GeForce RTX 30.
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Как следует из недавнего выступления главы Nvidia Дженсена Хуанга, GPU компании будут лицензированы для использования в ARM-чипсетах MediaTek MT819x. По его словам, при сотрудничестве с MediaTek будет создана благоприятная среда для программной разработки под Chrome OS и Linux. Хуанг отметил, что MediaTek является крупнейшим производителем чипсетов в мире, а комбинация технологий компании с GPU Nvidia позволит создавать отличные компьютеры и ноутбуки.
Хотя архитектура Ampere лучше всего известна применением в полноценных ноутбуках и настольных компьютерах, уже есть примеры её использования в решениях с низким энергопотреблением — в чипсетах Nvidia Orin с TDP от 5 до 45 Вт.
Используя решения одного из признанных лидеров рынка GPU, MediaTek сможет существенно усовершенствовать обработку графики в своих продуктах. В перспективе это позитивно скажется на производительности «хромбуков», а также планшетов и даже смартфонов.
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Ранее на аналогичное сотрудничество пошли Samsung с её чипсетами Exynos и AMD (GPU Radeon на базе микроархитектуры RDNA). По слухам, первые однокристальные системы, созданные в результате партнёрства, должны были появится в первом квартале 2021 года, но из-за перебоев с чипами их релиз был отложен.
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