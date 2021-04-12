Покупатели Redmi Note 10 жалуются на проблемы с дисплеями
Новая десятая серия является пока единственной в линейке Redmi Note, получившей AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц вместо традиционных LCD. При этом покупатели уже сообщают о неисправностях, связанных именно с работой дисплеев.
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Владельцы Redmi Note 10, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max рассказывают о мерцании экранов, работающих на частоте 120 Гц. На частоте 60 Гц устройства работают корректно. Кроме того, мерцание становится ещё более заметным при использовании тёмной темы.
Ещё одна неисправность — отказ дисплеев отвечать на касания. Иногда изображение просто «замирает», не реагируя на действия пользователей. Судя по постам в социальных сетях проблема носит если не массовый, то весьма распространённый характер. В Xiaomi уже знают о ней и, по данным производителя, неполадки встречаются менее, чем в 0,001% новых гаджетах серии Redmi Note 10.
В своём заявлении компания уже выразила сожаления о причинённых пользователям неудобствах — прежде всего, проблема касается варианта Redmi Note 10 Pro. Производитель обещает как можно раньше найти решение возникшей проблемы. По данным Xiaomi, до поступления в продажу устройства проходят десятиэтапную проверку контроля качества
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