OnePlus Nord LE: смартфон в единственном экземпляре
Бренд OnePlus представил смартфон, известный под именем OnePlus Nord LE. Известно, что приобрести за деньги его будет невозможно, а сам «суффикс» LE — сокращение для «Literally Only One Edition» (буквально только один экземпляр). Фактически, во всём мире будет только одна подобная модель.
реклама
Ожидается, что она будет разыграна в ходе грядущего мероприятия, проводимого в аккаунте бренда OnePlus Nord в Instagram.
Смартфон выйдет в корпусе жёлто-голубой градиентной окраски и технически не отличается от классического OnePlus Nord. Смартфон оснащён 6,44-дюймовым Fluid AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и размещённым под стеклом сканером отпечатков.
Модель работает на чипсете Snapdragon 765G с поддержкой 5G и оснащена модулем камер с основным 48-мегапиксельным сенсором (оптическая стабилизация изображения). Также имеется камера с ультраширокоугольным объективом на 8 Мп, макро-камера на 2 Мп и 5-мегапиксельный датчик глубины.
На передней панели тоже есть сразу две камеры, на 32 и 8 Мп. Как и все другие модели OnePlus, новинка не имеет слота для microSD-карт и 3,5-мм выхода для наушников. Ёмкость АКБ — 4115 мАч, поддерживается быстрая зарядка Wrap Charge 30T, способная зарядить смартфон до 70% за 30 минут.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила