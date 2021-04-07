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Судя по слухам из Китая, компания Nvidia намерена поставлять некоторым партнёрам чипы поколения Turing для дальнейшего производства бюджетных видеокарт GeForce GTX 1650. Это очередной шаг производителя, уже «оживившего» старые серии GeForce RTX 2060 и GTX 1050 Ti.

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По некоторым данным, ранее в этом году производитель сконцентрировал основное внимание на выпуске мобильных видеокарт, что, не в последнюю очередь, привело к дефициту чипов GPU TU117 для десктопных версий GeForce GTX 1650. Ожидается, что объёмы поставок будут увеличены в апреле и мае.

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Хотя видеокарта имеет довольно скромные характеристики, она по-прежнему обеспечивает многим пользователям возможность играть в ряд игр с разрешением 1080p. Что ещё более важно — модель не особенно востребована среди «шахтёров», поскольку поддерживает хэшрейт на уровне всего 13,2 мх/с при майнинге Эфира. Для сравнения, майнинговый процессор Nvidia CMP 30HX начального уровня обеспечивает 26 мх/с.

GeForce GTX 1650 появилась на глобальном рынке два года назад и стоила всего от 149 долларов. Сегодня её цена в некоторых регионах достигла 900 долларов и выше. Возможно, новый «вброс» Nvidia старых видеокарт повысит доступность модели для обычных геймеров.