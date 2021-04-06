Прощальный подарок: LG обещает обновить некоторые смартфоны до Android 12
Компания LG намерена некоторое время выпускать обновления программного обеспечения для смартфонов до своего окончательного ухода с рынка мобильных гаджетов. При этом, хотя производитель и обещает новые варианты ОС Android вплоть до двенадцатой версии, репутация на этом поприще у компании весьма сомнительная.
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В пресс-релизе и на странице FAQ американской версии корпоративного сайта LG заявляет просто о грядущих обновлениях систем безопасности и ОС. На корейском сайте компании упоминается конкретика — возможность получения именно операционной системы Android 12 некоторыми моделями смартфонов. На этой же странице указывается, что доступность новой ОС будет зависеть от производительности устройств, а также от региона, в котором был продан аппарат.
Возможность массового появления Android 12 в уходящих с рынка смартфонах может быть подвергнута сомнению, поскольку даже в странах — крупных «потребителях» продукции LG вроде США ещё не готово точное расписание обновлений LG до Android 11.
При этом и ранее LG не была надёжным поставщиком обновлений, даже для флагманских устройств. В 2018 году компания попыталась решить эту проблему, сформировав специальное подразделение, занимающееся исключительно разработкой обновлённого ПО, но с тех пор политика выпуска новых программ не претерпела значительных изменений.
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Если производитель выполнит обещание, речь, вероятно, пойдёт о флагманах вроде моделей Wing и V60. Поскольку появление Android 11 ожидается лишь через несколько месяцев, загрузка новейшей ОС может произойти лишь во второй половине или даже конце текущего года.
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