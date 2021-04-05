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Не так давно в Сети уже появилась новость о том, что компания LG, в своё время входившая в топ производителей мобильных телефонов и смартфонов, намерена покинуть этот сегмент рынка электроники. Сегодня опубликован пресс-релиз, официально подтверждающий предыдущие слухи.

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По данным компании, это стратегическое решение позволит сфокусировать применение ресурсов в растущих областях — производстве компонентов для электротранспорта, «подключенных» устройств интернета вещей, оборудования для умных домов, ИИ-систем и b2b-решений.



Пока продажи остатков продолжатся. Кроме того, LG обеспечит сервисную поддержку и выпуск обновлений ПО для уже существующих устройств — время поддержки будет отличаться в разных регионах. Детали, связанные с зарубежными партнёрскими программами и решением возникающих кадровых вопросов также станут решаться индивидуально на местах.



Полного ухода с рынка мобильных коммуникаций не планируется. Компания по-прежнему намерена участвовать в создании новых инфраструктурных проектов, в частности решений для сетей 6G для усиления конкурентоспособности в связанных областях. В этом помогут базовые технологии, накопленные корейским бизнесом за 20 лет работы на мобильном рынке.



Окончательно свернуть связанный со смартфонами бизнес планируется к 31 июля, хотя определённые позиции будут присутствовать в продаже и некоторое время после этой даты.