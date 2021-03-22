LG Electronics прекратит выпуск смартфонов
По данным источников, причастных к индустрии электронных устройств, компания LG Electronics предпочтёт не просто продать бизнес по производству смартфонов, но полностью ликвидирует его.
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По предварительным данным, предшествовавшие решению переговоры о продаже с германской Volkswagen AG и вьетнамской Vingroup JSC не принесли желаемых результатов. По словам нынешнего главы компании Квонг Бонг-Сока, доступные опции обещали лишь убытки.
По некоторым сведениям, в прошлом месяце компания остановила разработку смартфонов со сворачивающимися дисплеями, а релиз смартфонов, запланированный на первую половину текущего года, не состоится.
В январе подразделение LG Mobile Communications объявило о доходе в 2020 году в размере 4,66 миллиарда долларов. В четвёртом квартале прошлого года продажи составили 1,24 миллиарда — на 4,9% выше, чем в аналогичном квартале 2019 года, но на 9,2% ниже, чем в предыдущем квартале 2019 года. Виной тому стала нехватка 4G-чипсетов и плохие продажи топовых моделей за пределами Южной Кореи. Более перспективными источниками доходов для LG в целом в основном стали высокие продажи «премиальной» бытовой техники и OLED-телевизоров, а также заметный рост продаж электронных компонентов для автомобилей.
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Хотя подразделение, занятое выпуском смартфонов, может быть остановлено, в LG ожидают, что в целом в 2021 году экономика нормализуется после пандемии и технологии вроде ИИ, 5G, интернета вещей будут широко применяться в разных сферах деятельности компании. Например, производитель уверен, что его платформа для смарт-телевизоров будет использоваться и другими производителями умных панелей — всего порядка 20 брендов.
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