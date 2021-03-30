Флагман MediaTek Dimensity 1200 сравнили со Snapdragon 870
В сети появились сравнительные данные тестирования флагманской мобильной платформы MediaTek Dimensity 1200 и чипсета Qualcomm Snapdragon 870, представляющего собой «прокачанную» реинкарнацию флагмана прошлого года — Snapdragon 865.
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Модель MediaTek, представленная 20 января, оснащена одним «большим» ядром с тактовой частотой 3 ГГц, общая архитектура — «1+3+4». Новинку протестировали с недавно анонсированным смартфоном realme GT Neo.
По результатам тестов, опубликованных одним из китайских блогеров в социальной сети Weibo, Dimensity 1200 набрал в бенчмарке 711 664 баллов — почти столько же, сколько и Snapdragon 870 (719 585 баллов). Модель MediaTek лидирует в тесте GPU, а обновлённая версия Qualcomm победила в тесте CPU, хотя показатели различаются не слишком значительно. Уровни тепловыделения чипсетов почти идентичны, перегрев не зафиксирован.
По данным портала IT Home, неплохие показатели продемонстрировал и субфлагман Dimensity 1100. Он набрал 600 000 баллов. Предыдущее поколение, Dimensity 1000+ — 510 000. С каждым поколением производительность мобильных платформ MediaTek значительно увеличивается.
Смартфон realme GT представили в начале текущего месяца. Модель оснащена флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 и стоит эквивалент около 30 000 рублей. Realme GT Neo получит MediaTek Dimensity 1200 и будет представлен 31 марта. Новинка оснащена 6,55-дюймовым дисплеем, АКБ ёмкостью 4500 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 65 Вт, а также стереодинамиками. О цене гаджета будет объявлено позже.
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