Apple выпустит умную колонку HomePod с дисплеем и камерой
По данным сетевых СМИ, компания Apple разрабатывает новые умные колонки с дисплеями и камерами. Такие варианты смогут конкурировать с уже существующими на рынке предложениями со схожей функциональностью — Google Nest Hub Max, Amazon Echo Show, и Facebook Portal. При этом, по мнению журналиста Bloomberg Марка Гурмана, новые продукты Apple не обязательно когда-либо появятся в продаже.
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Google Nest Hub Max оснащена 10-дюймовым сенсорным дисплеем и управляется с помощью голосового ассистента Google Assistant. Колонка позволяет просматривать информацию о погоде, назначенных встречах, видео с Netflix и из других источников, воспроизводить музыку и осуществлять видеозвонки с помощью встроенной 6,5-мегапиксельной камеры, а также управлять системами «умного дома».
Кроме того, колонка может использоваться в качестве цифровой фоторамки, для просмотра видео с камер наблюдения, а также в качестве одного из элементов видеодомофона.
Вероятно, умная продукт Apple получит похожие возможности, например — видеозвонки с помощью сервиса FaceTime или управление умным домом в системе HomeKit. Ранее в этом месяце компания объявила о прекращении выпуска «полноразмерной» HomePod и намерении сфокусировать усилия на выпуске HomePod Mini.
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По мнению Гурмана, у компании до сих пор нет «объединённой стратегии» на рынке устройств для умного дома и некоторые инсайдеры из Apple винят в этом недостаточную функциональность голосового помощника Siri в сравнении с Google Assistant и Alexa.
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