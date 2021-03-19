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Эксперты Strategy Analytics: в 2021 году Xiaomi займёт третье место на глобальном рынке смартфонов

Компания вытеснит Huawei из тройки лидеров
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По данным специалистов известной консалтинговой компании Strategy Analytics, китайский производитель — компания Xiaomi может стать третьим после Samsung и Apple лидером рынка смартфонов в мире.

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По имеющимся данным, компания уже годами доминирует на огромном индийском рынке гаджетов, а результаты последних исследований экспертов говорят о том, что «Xiaomi станет третьим глобальным вендором смартфонов, обойдя Huawei».

Согласно представленным данным, бренд расширяет присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Центральной, Восточной и Западной Европе. Как считает эксперт Абилаш Кумар из Strategy Analytics, помимо индийского, компания демонстрирует хорошие результаты и на российском рынке, а в Азии и «нероссийской» части Европы продолжает агрессивно расширять присутствие.

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По мнению некоторых руководителей Strategy Analytics, 2021 год станет «годом китайских вендоров смартфонов». К их числу можно отнести не только Xiaomi, но и другие, менее популярные бренды вроде Oppo или Vivo. Именно они могут занять доминирующие позиции на Азиатско-Тихоокеанском рынке. Кроме того в докладе агентства упоминается, что компания Transsion Holdings, владеющая брендами вроде Itel и Tecno, может потеснить Samsung в Африке и на Ближнем Востоке.

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Ожидается, что в 2021 году общий рынок смартфонов вырастет на 6,5% до 1,38 миллиардов экземпляров благодаря распространению смартфонов с поддержкой 5G-связи.

К сведению: на индийском рынке с низкой платежеспособностью покупателей Xiaomi принадлежит самая большая доля — 27%, Samsung — 20%, Vivo — 14%, Realme — 11% и Oppo — 10%. Apple вообще не входит в пятёрку местных лидеров.

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