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Высокая популярность крупнейшего в мире производителя микрочипов может сыграть с ним злую шутку. В сложное время тотального дефицита комплектующих компания не способна удовлетворить спрос и невольно вынуждает производителей смартфонов обратиться к другим поставщикам.

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В конце прошлого года от нехватки чипов уже начали страдать производства автомобилей, игровых консолей и других товаров с электронными компонентами. Это привело к стремительному росту цен на комплектующие, но даже это не поможет производить больше — из-за нехватки воды на производстве Qualcomm в Китае заблокирована поставка 5G-чипов. Дополнительные проблемы несёт остановка завода Samsung в Техасе, также выполнявшего заказы Qualcomm.

На данный момент сроки поставки всех продуктов увеличились до более, чем 30 недель, а CSR Bluetooth-чипов — более 33 недель. В этих условиях крупнейшие производители смартфонов вроде Xiaomi и Oppo обратились за помощью к MediaTek. По последним данным, доля использования чипов Qualcomm компанией Xiaomi сократилась с 80% до 55%. Пропорция изменилась в пользу продукции MediaTek.

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Если данные подтвердятся, это может означать, что в моделях Xiaomi будут намного реже использоваться флагманские чипсеты Qualcomm Snapdragon 888. MediaTek одну за другой выпускает собственные флагманские мобильные платформы — серия Dimensity 1000 может частично заменить топовые решения Qualcomm уже сейчас, а в ближайшее время начнутся поставки нового поколения чипсетов — Dimensity 2000. Ожидается, что доход MediaTek уже в этом квартале вырастет до 3,54 миллиардов долларов.