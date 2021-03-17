Из-за остановки завода Samsung заметно сократится глобальное производство смартфонов
Непогода в Техасе внесла весомый вклад в рост уже существующего дефицита микрочипов на мировом рынке. По данным маркетинговых аналитиков, остановка на месяц завода Samsung в Техасе приведёт к 5% спаду глобального производства смартфонов во втором квартале текущего года.
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Samsung остановила завод в Остине (Техас) 16 февраля и он до сих пор не возобновил производство. По некоторым оценкам, потери компании составят более 350 миллионов долларов, а мир не досчитается 17 миллионов новых смартфонов, причём в текущем квартале выпуск смартфонов с поддержкой 5G снизится на 30%.
Завод в Остине выпускает комплектующие не только для Samsung — сред покупателей числится крупнейший в мире производитель чипов — Qualcomm. Кроме того, этот же завод выпускает OLED-панели для различных брендов смартфонов, включая Apple. По мнению экспертов, до конца марта ранее остановленные производственные мощности не будут задействованы более, чем на 90%. Как заявили в Samsung, производственные мощности нуждаются в проверке и реконфигурации для обеспечения безопасности производства.
В дополнение Samsung предупредила, что из-за нехватки чипов новое поколение флагманов серии Galaxy Note может вообще не появиться в продаже в 2021 году.
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