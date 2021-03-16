Бета-версия драйвера NVIDIA отменила замедление GeForce RTX 3060 для майнеров
Одновременно появилась информация о специальных процессорах для майнинга — фактически, видеокартах без видеовыходов, на выпуск которых тратятся производственные ресурсы компании. Также германский сайт ComputerBase сообщил, что новейшая бета-версия драйвера 470.05 отменяет предыдущие ограничения и карты разблокируются автоматически, без необходимости внесения изменений в BIOS и других действий.
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В NVIDIA сообщили журналистам, что данная версия программного обеспечения предназначалась исключительно для разработчиков и соответствующее ПО уже удалено. Тем не менее, его версии утекли в Сеть, поэтому любой желающий сможет «взбодрить» видеокарты при необходимости добычи криптовалюты.
Кроме того, хотя NVIDIA заявляла о благих намерениях, выпуская «криптопроцессоры», блогеры уже раскритиковали такое решение. После неизбежного очередного спада интереса к майнингу GPU без портов придётся просто выбросить, хотя многие геймеры готовы были бы приобрести их по низкой цене на вторичном рынке. В этом случае в выигрыше оказывается только производитель.
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