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Одновременно появилась информация о специальных процессорах для майнинга — фактически, видеокартах без видеовыходов, на выпуск которых тратятся производственные ресурсы компании. Также германский сайт ComputerBase сообщил, что новейшая бета-версия драйвера 470.05 отменяет предыдущие ограничения и карты разблокируются автоматически, без необходимости внесения изменений в BIOS и других действий.

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В NVIDIA сообщили журналистам, что данная версия программного обеспечения предназначалась исключительно для разработчиков и соответствующее ПО уже удалено. Тем не менее, его версии утекли в Сеть, поэтому любой желающий сможет «взбодрить» видеокарты при необходимости добычи криптовалюты.

Кроме того, хотя NVIDIA заявляла о благих намерениях, выпуская «криптопроцессоры», блогеры уже раскритиковали такое решение. После неизбежного очередного спада интереса к майнингу GPU без портов придётся просто выбросить, хотя многие геймеры готовы были бы приобрести их по низкой цене на вторичном рынке. В этом случае в выигрыше оказывается только производитель.