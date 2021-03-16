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Бета-версия драйвера NVIDIA отменила замедление GeForce RTX 3060 для майнеров

Незадолго до релиза видеокарт GeForce RTX 3060 производитель сообщил, что драйвер устройства будет вдвое снижать хэшрейт при попытке майнинга. Недавно NVIDIA выпустила новый драйвер, отменяющий предыдущие ограничения.
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Одновременно появилась информация о специальных процессорах для майнинга — фактически, видеокартах без видеовыходов, на выпуск которых тратятся производственные ресурсы компании. Также германский сайт ComputerBase сообщил, что новейшая бета-версия драйвера 470.05 отменяет предыдущие ограничения и карты разблокируются автоматически, без необходимости внесения изменений в BIOS и других действий.

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В NVIDIA сообщили журналистам, что данная версия программного обеспечения предназначалась исключительно для разработчиков и соответствующее ПО уже удалено. Тем не менее, его версии утекли в Сеть, поэтому любой желающий сможет «взбодрить» видеокарты при необходимости добычи криптовалюты.

Кроме того, хотя NVIDIA заявляла о благих намерениях, выпуская «криптопроцессоры», блогеры уже раскритиковали такое решение. После неизбежного очередного спада интереса к майнингу GPU без портов придётся просто выбросить, хотя многие геймеры готовы были бы приобрести их по низкой цене на вторичном рынке. В этом случае в выигрыше оказывается только производитель.

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