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Разработкой занимались команды Facebook из Тель-Авива и Нью-Йорка, а тестирование успешно прошло в Индии. Приложение доступно для смартфонов на Android и предназначено для устаревших/слабых устройств и сетей с медленным интернетом.

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Для того, чтобы сделать Lite-вариант более быстрым, разработчики избавились от некоторых анимаций, иконок, фильтров и функций. При этом классическое приложение занимает почти в 18 раз больше памяти — «целых» 35 мегабайт. Большинство основных функций, включая поддержку видео, обмен сообщениями, GIF-анимации и стикеров сохранились. В разработке тёмная тема и другие возможности настройки.

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Хотя для большинства владельцев смартфонов наилучшим решением будет стандартная версия, в Facebook объясняют, что миллионы человек не могут позволить себе такую «роскошь». Для моделирования работы в приложении две удалённые группы разработчиков «эмулировали» медленные мобильные сети, чтобы приблизить их скорость к той, что поддерживается во многих местностях Индии или, например, Бразилии.

Выпуску Instagram Lite предшествовал релиз Facebook Lite несколько лет назад — последнее приложение загрузили уже более миллиарда раз. Облегчённая версия Instagram пока насчитывает более 10 миллионов загрузок. Ранее присутствовала и версия для iOS, но от неё отказались из-за низкого спроса.