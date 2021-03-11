R.I.P: изобретатель аудиокассет умер в возрасте 94 лет
Хотя сегодня аудиокассеты используются очень редко, их по-прежнему можно найти в рабочем состоянии — как и электронику, способную работать с такими носителями. Трудно переоценить и вклад Оттенса в IT-индустрию. В своё время магнитофоны с аудиокассетами стали основным средством загрузки программного обеспечения в бытовые компьютеры 80-х и начала 90-х годов.
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За всё время в мире было продано более 100 000 000 000 аудиокассет. Кроме того, Лу Оттенс активно участвовал и в разработке CD-дисков, пришедших им на смену.
После получения квалификации инженера, Оттенс начал работу в Philips в 1952 году. Через восемь лет он стал одним из ключевых топ-менеджеров компании, а ещё в течение года в её лабораториях был разработан первый портативный аудиомагнитофон.
Ещё двумя годами позже, Оттенс изобрёл собственно аудиокассету. По его мнению, носитель должен был легко умещаться в кармане пиджака. По некоторым данным, Лу очень переживал, что плееры типа Walkman впервые создали в Sony, а не в его фирме. По его мнению, аудиокассеты идеально подходили именно для компактных аудиоплееров.
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