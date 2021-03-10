Приложение Google Camera помогло раскрыть спецификации Google Pixel 5a и Pixel 6
В частности ожидается, что в Pixel 5a сохранится принцип расположения отверстия камеры в верхней левой части дисплея. При этом специалисты портала 9to5google выяснили, что его радиус будет меньше, чем в предыдущих смартфонах серии Pixel — 55 пикселей вместо 65. Ранее сообщалось, что в остальном модель будет почти идентична внешне смартфону Pixel 4a 5G, от размера до формы модуля основной камеры.
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Дополнительно в коде обнаружено упоминание об устройстве с кодовым именем Oriole, предположительно — Pixel 6. Отходя от традиционной схемы, Google разме5стит в этой модели отверстие фронтальной камеры не в верхнем левом углу экрана, а в его верхней центральной части. Как и в случае с моделью 5a, радиус отверстия будет немного уменьшен. Из-за этого слегка изменится схема расположения часов на экране нового смартфона.
Также стало известно, что фронтальная камера предполагаемого Pixel 6 получит апгрейд — поддержку видеозаписи с разрешением 4К и неизвестной частотой кадров. На сегодня в модели Pixel 5 основная камера может работать с разрешением от 1080p до 4К, тогда как фронтальная — только 1080p с фреймрейтом 30 кадров/с.
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