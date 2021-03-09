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Впервые Mi10S замечен на известном сайте DxOMark, посвящённом тестированию камер и аудиомодулей смартфонов. Примечательно, что модель набрала впечатляющие 80 баллов в рейтинге DxOMark Audio — больше, чем ещё не представленный игровой флагман ASUS ROG Phone 5.

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Mi 10S оснастят субфлагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 870. При этом ожидается, что гаджет будет дешевле новинок на Snapdragon 888 и станет ответом моделям на платформах MediaTek Dimensity 1000/1100/1200. Известно, что новинка будет оснащена динамиками, за настройку которых отвечают специалисты Harman Kardon.

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Mi10S получил OLED-дисплей с интегрированным сканером отпечатков пальцев и АКБ ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Судя по данным, ранее найденным энтузиастами в бенчмарке Geekbench, смартфон будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11 (вероятно, с оболочкой MIUI 12).

Компания уже опубликовала постеры и дату презентации. Будут выпускаться Xiaomi Mi10S в чёрном, белом и голубом корпусах. Модуль камеры включает четыре сенсора и двухтональную LED-вспышку. Судя по постеру, основная камера будет способна снимать с разрешением 108 мегапикселей.