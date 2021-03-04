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В частности, это позволит людям, много времени проводящим за компьютером, не отвлекаться на дополнительные действия со смартфонами. Пока у пользователей WhatsApp Web появился только доступ к разговорам «один на один», но в будущем также планируется возможность проводить голосовые и видеоконференции. Само приложение для корректной работы должно находиться поверх всех окон — на случай, если пользователь забудет об активном диалоге.

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В теории десктопная программа скоро будет способна заменить сервисы вроде Zoom, Google Meet и даже Messenger. Последний, как и WhatsApp, принадлежит Facebook и уже поддерживает групповые видеозвонки с настольных компьютеров.

На данный момент WhatsApp, насчитывающий более 2 миллиардов пользователей, обрабатывает порядка 100 миллиардов сообщений ежедневно. В последнее время команда мессенджера агрессивно развивает платформу, добавляя новые возможности — от доступа с применением биометрии до платёжных сервисов в некоторых странах.