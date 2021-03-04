Начало продаж смартфонов Redmi K40: сотни тысяч покупок за 5 минут
Варианты Redmi K40 оснащаются чипсетами Snapdragon 870 и 888. Цена новинок — от 1999 юаней (чуть более 20 000 рублей). По статистике Redmi, за первые пять минут после поступления смартфона в розницу была полностью распродана первая партия — более, чем 300 000 экземпляров. Новое поступление ожидается только в понедельник, 8 марта.
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Известно, что стандартная версия Redmi K40 со Snapdragon 870 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ стоит 1999 юаней, 8 ГБ + 128 ГБ — 2199 юаней, 8 ГБ + 256 ГБ — 2499 юаней, а 12 ГБ + 256 ГБ — 2699 юаней.
Используются AMOLED-дисплей новейшего поколения с частотой обновления 120 Гц и отклика на касание — 360 Гц, АКБ с неожиданно небольшой ёмкостью 4520 мАч, двойные динамики Dolby Atmos, NFC, инфракрасный модуль ПДУ и быстрая зарядка мощностью 33 Вт.
Версия Redmi K40 Pro оснащена «топовой» мобильной платформой Snapdragon 888. Вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ стоит 2799 юаней, 8 ГБ + 128 ГБ — 2999 юаней и 8 ГБ + 256 ГБ — 3299 юаней. Модель получила память типа LPDDR5, АКБ на 4520 мАч, поддерживается Wi-Fi 6, NFC, двухчастотная GPS-навигация. Также смартфон может использоваться в качестве ИК-пульта.
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