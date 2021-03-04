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О том, что компания намерена запретить использование куки-файлов третьими сторонами, объявлялось ещё в начале 2020 года. Саму Google неоднократно критиковали за сбор информации, позволяющей создавать подробные профили пользователей для дальнейшей таргетированной рекламы. В последние годы под давлением регуляторов разных стран компания была вынуждена неоднократно ужесточать стандарты защиты пользовательских данных — в первую очередь, в Европе и США.

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В январе текущего года Google объявила о создании нового API — Federated Learning of Cohorts (FLoC), призванного заменить классические куки в браузере Chrome. Тем не менее, вчера представители разработчика заявили о том, что отказываются от использования от любых технологий по отслеживанию информации о пользователях и не позволят использовать сходные решения, разработанные другими компаниями.

Внедряемые Google изменения могут вызвать серьёзную «турбулентность» на рынке цифровой рекламы. Здесь компания является ключевым игроком. По данным консалтингового агентства Jounce Media, в 2020 году на Google приходилось 52% всех мировых расходов на рекламу в Сети в объёме порядка 292 миллиардов долларов.