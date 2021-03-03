Windows 10 избавится от «классического» браузера Edge
Ожидается, что новый браузер на движке Chromium обеспечит лучшую сетевую совместимость и поддержку большинства современных отраслевых стандартов. Вероятно, установка нового решения, как и удаление старого браузера, будут осуществляться автоматически – пользоваться браузерами одновременно не получится. При этом обновление не повлияет на другие приложения, всё ещё использующие «проприетарный» движок Microsoft EdgeHTML.
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По данным Microsoft, новый браузер имеет встроенные механизмы защиты и наилучшее взаимодействие с экосистемой обеспечения безопасности Windows. При этом он безопаснее, чем Chrome для компаний, использующих Windows 10.
Владельцы компьютеров и другой электроники под управлением Windows 7 и 8 могут не беспокоиться – для них замена «классического» браузера Edge не предусмотрена. Ниже приведены версии операционных систем Microsoft, которые получат обновление:
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