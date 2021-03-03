Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ожидается, что новый браузер на движке Chromium обеспечит лучшую сетевую совместимость и поддержку большинства современных отраслевых стандартов. Вероятно, установка нового решения, как и удаление старого браузера, будут осуществляться автоматически – пользоваться браузерами одновременно не получится. При этом обновление не повлияет на другие приложения, всё ещё использующие «проприетарный» движок Microsoft EdgeHTML.

реклама

По данным Microsoft, новый браузер имеет встроенные механизмы защиты и наилучшее взаимодействие с экосистемой обеспечения безопасности Windows. При этом он безопаснее, чем Chrome для компаний, использующих Windows 10.

Владельцы компьютеров и другой электроники под управлением Windows 7 и 8 могут не беспокоиться – для них замена «классического» браузера Edge не предусмотрена. Ниже приведены версии операционных систем Microsoft, которые получат обновление:

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU