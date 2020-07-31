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В ноутбуке используется чипсет Qualcomm Snapdragon 8cx 5G с модемом Snapdragon X55, восьмиядерным процессором на базе кристаллов Kryo 495 и GPU Adreno 680.

Snapdragon 8cx является первой в мире мобильной платформой, разработанной специально для компактных компьютеров и выполненной в соответствии с 7-нм технологическим процессом. Обеспечивается скорость загрузки данных до 7 Гбит/с и максимальная скорость загрузки до 2,5 Гбит/с в режиме 4G.

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Модель оснащена 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и яркостью до 400 нит, поддерживает технологию Dolby Atmos и использование стилуса. Вес новинки — 1,3 кг, заряд АКБ обеспечивает до 24 часов непрерывной работы, предусмотрена разблокировка с помощью интегрированных инфракрасной каме6ры и/или отпечатка пальца. Производители сообщают об “умном” контроле температуры и автоматической оптимизации производительности в зависимости от выполняемых задач. Данные о цене будут обнародованы позже.