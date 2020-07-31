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В ходе недавних онлайн-слушаний в конгрессе США, на которые помимо главы Amazon Джеффа Безоса пригласили руководство Google, Apple и Facebook, политики задали главам техногигантов ряд неудобных вопросов.

На вопрос сенатора Джонсона о многочисленных подделках во всемирно известном интернет-магазине, Джефф Безос признал, что продажа с помощью его площадки фейковых товаров — «невероятно важная проблема» и «контрафакт является бедствием», вредящим репутации компании и честным продавцам. По имеющимся данным, Amazon наводнили поддельные наушники Apple, обувь и другие товары. Например, по данным пользователей, существует масса негативных отзывов о регистрационных ключах для Windows 10, купленных при посредничестве Amazon.

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Глава компании не только признал существование проблемы, но и рассказал, что имеется специальная команда численностью более 1000 человек, занятая борьбой с контрафактом, а всего в такую борьбу Amazon уже инвестировал сотни миллионов долларов.

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В частности, ещё в начале прошлого года действует программа Project Zero, в рамках которого используются алгоритмы машинного обучения для выявления поддельной продукции, авторизованным владельцам брендов предоставлено право самостоятельно удалять из интернет-магазина чужие контрафактные позиции без обращения в службу поддержки Amazon, а производители аутентичной продукции способны присваивать каждому изделию уникальные номера для дополнительной защиты. Политику борьбы намерены ужесточать и в дальнейшем, включая сотрудничество с правоохранительными органами.