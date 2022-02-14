Стали известны результаты первых тестов нейроимплантов Илона Маска на обезьянах. Большинство обезьян пришлось избавить от страданий

реклама

В 2019 году Илон Маск впервые представил общественности прототипы своей многообещающей технологии нейроинтерфейса Neurolink. Технология призвана, в первую очередь, помочь в восстановлении людей после паралича, исцелять от слепоты, лечить всевозможные неврологические болезни и может даже пригодиться обычным гражданам в лечении депрессии. Интерфейс представляет собой тонкие нити, вживляемые напрямую в мозг. В 2020 году компания обещала проводить испытания на людях с полным параличом, но о первых результатах испытаний мы узнали только сегодня.

Первыми подопытными стали обычные обезьяны в 2017-2020 годах. Тревогу забила некоммерческая организация по защите прав животных, которая изучила 700 страниц исследований Neurolink. Сообщается, что за указанный выше промежуток времени электроды были вживлены в мозг 23 обезьянам, из которых 15 погибли в процессе опытов либо были усыплены для избавления от страданий.

В качестве примера приводится обезьяна, у которой отсутствовали пальцы на руках и ногах по причине "предположительного самоувечья или другой неопределённой травмы", а затем обезьяна погибает в процессе загадочной "терминальной процедуры". Другой пример: обезьяна, у которой в процессе установки мозгового импланта, требующего серьёзного хирургического вмешательства, развивается неизлечимое заражение крови.

В бумагах найдено упоминание и более "успешного" примера. Сказано, что самка обезьяны после установки импланта стала испытывать симптомы сотрясения мозга: рвоту и удушье. Она была настолько "утомлена симптомами", что исследователям пришлось её усыпить. В дальнейшем исследователи установили крупное кровоизлияние в мозг обезьяны.

Результаты исследований были тезисно перепечатаны в таких крупных изданиях как Business Insider и New Your Post и призваны привлечь внимание людей не только к опасности и несовершенности технологии, но и к страданиям ни в чём не повинных обезьянок.

анонсы и реклама -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Компания Neurolink во главе с Илоном Маском предпочитает не афишировать подобные неудачи, представляя публике удачный опыт на хрюшке или игру человека в пинг-понг силой мысли. А сам Илон Маск, по сообщениям журнала The Guardian, заявляет о готовности первых испытаний нейроинтерфейса на людях.