Microsoft Office для Android получил темный режим
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Microsoft добавила темный режим в свое приложение Office для Android. Данное приложение доступно для iOS и Android уже больше года, но только для версии iOS был доступен темный режим экрана.
«Эта функция очень востребована многими нашими клиентами, - признает Сураб Нагпал, менеджер в Microsoft. Многие люди предпочитают использовать темный режим, поскольку они считают, что он обеспечивает более удобное визуальное восприятие экрана на мобильных устройствах, минимизирует нагрузку во время чтения на глаза».
Последнее приложение Office для Android теперь автоматически включает темный режим, если вы установили его в качестве системной настройки на своем устройстве Android. Темный режим также можно переключить на главной вкладке в приложении Office.
Приложение Microsoft Office для Android объединяет Word, Excel и PowerPoint в одно приложение. А также есть функция быстрого сканирования PDF-файлов и преобразование текста, таблиц в цифровые версии.
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Приложение Microsoft Office для Android можно загрузить из Google Play.
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