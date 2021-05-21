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Microsoft добавила темный режим в свое приложение Office для Android. Данное приложение доступно для iOS и Android уже больше года, но только для версии iOS был доступен темный режим экрана.

«Эта функция очень востребована многими нашими клиентами, - признает Сураб Нагпал, менеджер в Microsoft. Многие люди предпочитают использовать темный режим, поскольку они считают, что он обеспечивает более удобное визуальное восприятие экрана на мобильных устройствах, минимизирует нагрузку во время чтения на глаза».

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Последнее приложение Office для Android теперь автоматически включает темный режим, если вы установили его в качестве системной настройки на своем устройстве Android. Темный режим также можно переключить на главной вкладке в приложении Office.

Приложение Microsoft Office для Android объединяет Word, Excel и PowerPoint в одно приложение. А также есть функция быстрого сканирования PDF-файлов и преобразование текста, таблиц в цифровые версии.

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Приложение Microsoft Office для Android можно загрузить из Google Play.