Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

19 мая 2021 г. Huawei представила ряд новых интеллектуальных продуктов, в том числе новый Wi-Fi-роутер с HarmonyOS.

Китайский технологический гигант только что выпустил WiFi-роутер Huawei H6, работающий на HarmonyOS с возможностью охвата площади до 200 квадратных метров. Этот маршрутизатор оснащен функцией суб-маршрутизации (возможно подключение к 6 суб-маршрутизаторам), обеспечивает скорость сети до 3000 Мбит/с и работает на собственной операционной системе. Огромный плюс данного роутера — он предназначен для больших домов.

анонсы и реклама RTX 3070 в Compeo.ru Игровые видеокарты в Ситилинке - смотри 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке Galaxy S21 - цена упала на порядок 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Данный роутер оснащен алгоритмом для распознавания более 140 онлайн-видеоигр и более 40 приложений, а также для автоматического сокращения задержки на 20%, что обеспечит игровой процесс и онлайн-обучения без заикания.

Маршрутизатор H6 WiFi также поддерживает новейшие стандарты Wi-Fi 6 Plus для высокой скорости сети и стоит в Китае 499 юаней (примерно 78 долларов США). Можно приобрести только маршрутизатор H6 или даже весь набор дополнительных маршрутизаторов по общей цене 1999 юаней (примерно 310 долларов США). Один только дополнительный маршрутизатор стоит 399 юаней (примерно 62 доллара США).