Huawei представила Wi-Fi-роутер с HarmonyOS и покрытием 200 метров
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19 мая 2021 г. Huawei представила ряд новых интеллектуальных продуктов, в том числе новый Wi-Fi-роутер с HarmonyOS.
Китайский технологический гигант только что выпустил WiFi-роутер Huawei H6, работающий на HarmonyOS с возможностью охвата площади до 200 квадратных метров. Этот маршрутизатор оснащен функцией суб-маршрутизации (возможно подключение к 6 суб-маршрутизаторам), обеспечивает скорость сети до 3000 Мбит/с и работает на собственной операционной системе. Огромный плюс данного роутера — он предназначен для больших домов.
Данный роутер оснащен алгоритмом для распознавания более 140 онлайн-видеоигр и более 40 приложений, а также для автоматического сокращения задержки на 20%, что обеспечит игровой процесс и онлайн-обучения без заикания.
Маршрутизатор H6 WiFi также поддерживает новейшие стандарты Wi-Fi 6 Plus для высокой скорости сети и стоит в Китае 499 юаней (примерно 78 долларов США). Можно приобрести только маршрутизатор H6 или даже весь набор дополнительных маршрутизаторов по общей цене 1999 юаней (примерно 310 долларов США). Один только дополнительный маршрутизатор стоит 399 юаней (примерно 62 доллара США).
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