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Во вторник Apple добавила опцию обновления 10GbE к своим настольным компьютерам Mac Mini с процессором M1, которые представили в ноябре 2020 года. Системы небольшого форм-фактора с портом Ethernet 10 Гбит/с стоят на 100 долларов дороже, чем ПК с обычным разъемом GbE.

В ноябре прошлого года Apple представила Mac Mini с собственной системой на кристалле M1, с обновленной оперативной памятью и хранилищем. Настольный компьютер был оснащен контроллером Broadcom BCM5701 GbE, и Apple не предлагала никаких вариантов обновления, что разочаровало владельцев компьютеров Mac Mini на базе Intel, которые используют сети 10GbE.

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Вместе с запуском своего нового 24-дюймового iMac (который не имеет опции 10GbE) и iPad Pro 20 апреля Apple начала предлагать Mac Mini с неизвестным дополнительным контроллером 10GbE, который можно установить за 100 долларов. Но на момент публикации Apple не указала вариант обновления на своей странице поддержки.

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Те, кто использует последний Mac Mini от Apple, оборудованный быстрой сетью 10GbE, теперь сможет воспользоваться преимуществами быстрого соединения с новейшими системами Apple.