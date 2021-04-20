Huawei выпустит три бюджетных складных смартфона
реклама
Прошло всего несколько лет, как складные смартфоны стали набирать свою популярность, есть несколько компаний, которые уже выпустили такие устройства. Например, компания Samsung выпускает новые смартфоны, каждый раз экспериментируя с дизайном и типоразмером.
Samsung выпустила несколько складных смартфонов за последние месяцы. Huawei также не хочет отставать от южнокорейского лидера и в ближайшем будущем выпустит три новых складных смартфона. Данные смартфоны будут оцениваться, как смартфоны среднего класса, а не премиум, как хотелось бы. Соответственно цена на данные телефоны будет невысокой и привлекательной для большинства пользователей. Это повлечет за собой увеличение спроса на данную категорию смартфонов.
Возросшая популярность на складные телефоны повлечет за собой увеличение в три раза поставок дисплеев AMOLED в 2021 году.
Пока Huawei только планирует производство бюджетных новых складных смартфонов, дата выпуска которых неизвестна. А их конкуренты, такие как Samsung и ASUS, в конце 2021 году уже выпустят новые складные телефоны.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила