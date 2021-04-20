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Прошло всего несколько лет, как складные смартфоны стали набирать свою популярность, есть несколько компаний, которые уже выпустили такие устройства. Например, компания Samsung выпускает новые смартфоны, каждый раз экспериментируя с дизайном и типоразмером.

Samsung выпустила несколько складных смартфонов за последние месяцы. Huawei также не хочет отставать от южнокорейского лидера и в ближайшем будущем выпустит три новых складных смартфона. Данные смартфоны будут оцениваться, как смартфоны среднего класса, а не премиум, как хотелось бы. Соответственно цена на данные телефоны будет невысокой и привлекательной для большинства пользователей. Это повлечет за собой увеличение спроса на данную категорию смартфонов.

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Возросшая популярность на складные телефоны повлечет за собой увеличение в три раза поставок дисплеев AMOLED в 2021 году.

Пока Huawei только планирует производство бюджетных новых складных смартфонов, дата выпуска которых неизвестна. А их конкуренты, такие как Samsung и ASUS, в конце 2021 году уже выпустят новые складные телефоны.