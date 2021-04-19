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Вступив в эру 5G, MediaTek взялась за дело и стала крупнейшим в мире поставщиком чипов для смартфонов. Однако на рынке чипов для топовых мобильных телефонов MediaTek все еще отстает от Qualcomm. MediaTek в 2020 году с Dimensity 1000 и другими сериями процессоров стала крупнейшим китайским поставщиком SOC для сотовых телефонов.

Но в настоящее время MediaTek не добилась прорыва на рынке high-end, хотя предыдущий Dimensity 1000+ и недавно выпущенный Dimensity 1200 обладают неплохой производительностью по сравнению с субфлагманским чипом Qualcomm.

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Кроме того, из-за позднего выпуска ожидается, что флагманский 4-нм чип MediaTek от Dimensity будет оснащаться еще не выпущенными Arm Cortex X2, A79, G79 и другими новыми архитектурами ARMv9, которые могут обеспечить более мощный прорыв с точки зрения производительности, времени автономной работы, безопасности и др.

Стоит отметить, что позиционирование этого 4-нм флагманского чипа может быть выше, чем у итераций серии MediaTek Dimensity 1000. MediaTek может открыть отдельную линейку флагманских продуктов. Ранее были новости о том, что MediaTek Dimensity 2000 будет построен с использованием 5-нанометрового процесса, и теперь он получил заказы от нескольких китайских производителей смартфонов.

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Эта новость поступила от китайской газеты Taiwan Economic Daily, которая сообщила, что новое поколение флагманских чипов 5G MediaTek было произведено по первоначально ожидаемому 5-нм техпроцессу, обновлено до 4-нм, одновременно открывая 3-нм продукты, став первым клиентом TSMC для 4-нм и 3-нм техпроцесса. Массовое производство 4-нм чипов MediaTek будет сравнимо с Apple, заказы были приняты от OPPO, Vivo, Xiaomi и других крупных производителей.

Технология 4-нм чипа обеспечит более высокую производительность и более низкое энергопотребление. MediaTek станет первопроходцем на рынке high-end, чтобы постепенно стабилизировать рынок high-end и заложить хорошую основу.

С введением 4-нм техпроцесса цена за единицу нового флагманского чипа MediaTek 5G будет увеличена почти на 80 долларов США, что намного выше, чем текущая средняя цена за единицу. Такая высокая цена за единицу означает, что чипом могут быть оснащены только флагманские мобильные телефоны.

После выхода, серия Dimensity 2000 может составить конкуренцию Qualcomm 888 и другим флагманским процессорам, в то время как 4-нм чип будет использоваться для воздействия на будущий Qualcomm Snapdragon 895.