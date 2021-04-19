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Microsoft Edge на iOS недавно получил обновление, которое позволяет синхронизировать открытые вкладки и историю с другими устройствами. Эта функция прошла все необходимые проверки и теперь общедоступна. Обновление также добавляет возможность установить Edge в качестве браузера по умолчанию в iOS 14.

Возможность синхронизации открытых вкладок и истории на разных устройствах должна сделать работу более удобной.

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Новинки изменений для Edge на iOS:

- теперь вы можете синхронизировать свою историю и открывать вкладки на устройствах, на которых выполнен вход;

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- вы можете установить Microsoft Edge в качестве браузера по умолчанию на iOS14;

- также исправлены некоторые общие ошибки и улучшилась производительность.

Microsoft усердно работает над улучшением мобильных возможностей для людей, использующих браузер Edge. Одно из таких улучшений - скорость работы Edge Canary на Android, некоторые пользователи уже опробовали данное обновление.

Также теперь у пользователей iOS есть что-то новое - можно использовать новые функции на любом типе устройства, как на iPhone, так и на iPad.