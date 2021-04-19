LG и General Motors потратят 2,5 млрд долларов США на строительство второго завода
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LG Energy Solution и General Motors планируют построить еще один завод по производству аккумуляторов для электромобилей в США.
Их совместное предприятие Ultium Cells требует вложений в размере 600 миллиардов вон (~ 540 млн. долларов США). Оба предприятия планируют вложить по 1,06 триллиона вон (~954 млн. долларов США) каждая.
Годовая производственная мощность завода составит более 35 ГВт к первой половине 2024 года.
Он будет построен в Спринг-Хилл, штат Теннесси, и предоставит 1300 новых рабочих мест. Строительство начнется в 2021 году, а свою деятельность завод начнет во второй половине 2023 года.
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На данный момент LG Energy Solution и General Motors ведут строительство своего первого завода в Огайо, с планируемой годовой производственной мощностью 35 ГВт/ч.
Годовая производственная мощность Ultium Cells составит 70 ГВт/ч в 2024 году, когда будут запущены обе фабрики и обеспечат аккумуляторами миллион электромобилей, которые могут проехать 500 км на одной зарядке.
Южнокорейский производитель аккумуляторов будет поставлять 145 ГВт/ч аккумуляторов в год, которых будет достаточно для питания двух миллионов единиц электромобилей.
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