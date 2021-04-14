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Запуск Apple Spring Loaded запланирован на 20 апреля в 10:00 по тихоокеанскому времени (22:30 IST) и пройдет в виде онлайн-трансляции в прямом эфире на официальном сайте Apple и на канале YouTube. Бренд из Купертино не раскрыл, что анонсирует на трансляции, но в прошлых отчетах намекают на iPad Pro 2021 года и AirTags.

Согласно отчетам, Apple планирует выпустить два устройства на своем предстоящем мероприятии по запуску: iPad Pro 2021 года и AirTags. Ожидается, что iPad Pro выйдет в вариантах с диагональю 12,9 и 11 дюймов. По слухам, это первое устройство Apple с мини-светодиодным дисплеем.

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Ожидается, что в iPad Pro следующего поколения будут обновлены камеры; iPad Pro будут оснащены процессором A14X, который по производительности соответствует чипсету M1. IPad Pro 2021 года также оснащен портом Thunderbolt 4, который позволит подключать планшет к внешним дисплеям, накопителям и т.д.

Что касается AirTags, они должны были появиться в прошлом году. Устройство будет предлагать отслеживание местоположения с помощью Apple Find My Software и отслеживать устройства, такие как брелоки и кошельки.

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Это всего лишь вопрос семи дней, 20 апреля мы узнаем больше на мероприятии по запуску Apple Spring Loaded.