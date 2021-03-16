Samsung Display заявила, что поставляет свою 6,78-дюймовую OLED-панель компании Asus для телефона Republic of Gamers (ROG) 5.

Данный дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц или выше, с длиной размытия менее 0,7 мм и временем отклика движущегося изображения (MPRT) менее 11 миллисекунд.

Как заявляет компания, панель снизила излучение синего света на 6,5%, а также получила сертификат Eye Care Display от швейцарской компании SGS, предоставляющей услуги по независимой экспертизе, контролю, испытаниям и сертификации.

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Корейская компания поставляла 6,67-дюймовую жесткую OLED-панель для Xiaomi Black Shark 3, выпущенного в марте 2020 года. В Black Shark 3 Pro использовалась 7,1-дюймовая гибкая OLED-панель от BOE.

Samsung Display поставляет OLED-панели для игровых ноутбуков с 2019 года. В том же 2019 году компания поставляла 15,6-дюймовую UHD OLED-панель для Razer's Blade 15. А в 2020 году поставляла 13,3-дюймовую OLED-панель FHD, используемую в Razer Blade Stealth 13.

Компания в будущем расширит предложение OLED-панелей для игровых смартфонов, т.к. панели для игровых ноутбуков пользуются спросом.