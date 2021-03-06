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Обнаружены ноутбуки от китайского производителя Hasee с процессорами Intel Rocket Lake 11-го поколения для настольных ПК и мобильными графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 30 Mobility по цене от 1300 долларов США.

Hasee делает выбор в пользу процессоров Intel Rocket Lake 11-го поколения вместо линейки мобильных устройств Tiger Lake 11-го поколения (45 Вт серии H). Производство ноутбуков запустится в конце марта, поэтому можно ожидать их появления в апреле.

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Что касается спецификаций, ноутбуки Hasee включают серии TX8 и TX9, которые поставляются с процессорами Intel для настольных ПК 11-го поколения Rocket Lake и графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 30 Mobility. Ноутбуки серии Hasee TX8 - это базовые варианты, которые начинаются примерно с 1300 долларов США и оснащены процессорами Intel Core i5-11400 с 6 ядрами или Core i7-11700 с 8 ядрами. Оба варианта оснащены графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3060 6 ГБ, 16,1-дюймовой панелью IPS с частотой обновления 144 Гц, памятью DDR4-3200 16 ГБ и хранилищем PCIe 512 ГБ.

Лучшие модели TX9 выпускаются с процессорами Intel Rocket Lake для настольных ПК и оснащены видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 8 ГБ. Остальная комплектация остается прежней, но из-за обновления графического процессора базовая модель стоит 1500 долларов США, а топовый вариант стоит 1650-1700 долларов США. Это не первый раз, когда мы видим графические процессоры настольного уровня на ноутбуках. Другие производители ноутбуков, такие как CLEVO и XMG, уже некоторое время предлагают настольные процессоры для своих ноутбуков. Вполне вероятно, что в ноутбуках установлен основной набор микросхем, такой как B560 или H510.

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Процессоры Intel Rocket Lake 11-го поколения имеют TDP 65 Вт, в то время как линейка Tiger Lake-H будет с TDP 45 Вт, 8 ядрами и лучшей архитектурой. О дате выпуска этих ноутбуков пока ничего неизвестно, но официальная презентация будет в конце марта 2021 года, а в розничную продажу поступят в следующем месяце.