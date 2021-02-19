Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

LG InnoTek увеличивает финансирование для удовлетворения потребностей Apple в камерах

Ранее на этой неделе оптическое подразделение южнокорейского технологического гиганта объявило об увеличении инвестиций до 496 млн долларов США для обеспечения и укрепления производственных мощностей.
[ ] для раздела Блоги
+
Много 3060 Ti в наличии, смотри цены
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 3070 - новая волна роста цен, смотри
Еще один крутой нереф 3070 по суперцене
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Компания LG InnoTek объявила об увеличении финансирования своего оптического подразделения до 496 млн долларов США. По сравнению с 2020 годом данный показатель увеличился на 14%. Вероятно это решение связано с изменениями в логистике поставок комплектующих  камер для Apple.

Для тех, кто не знает, у Apple в настоящее время есть два поставщика модулей камеры, а не три. Китайский поставщик O'Film был исключен из списка поставщиков компании из-за скандала с использованием труда мусульман-уйгуров. Другими словами, заказы O'Film теперь перешли к InnoTek и Sharp. На данный момент LG InnoTek в основном поставляет модули камеры для моделей iPhone премиум класса. И теперь LG  будет поставлять камеры и для младших моделей.

анонсы и реклама
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Южнокорейский поставщик занимал 50% рынка в цепочке поставок модулей камеры Apple, и теперь ожидается, что эта доля будет расти. Между тем ожидается, что рыночная доля Sharp в той же категории вырастет до 40 процентов с 30 процентов. Кроме того, три из четырех iPhone 2021 года выпуска будут оснащены новой сенсорной технологией.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
12
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 16 Гбайт
6
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
21
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
27
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
13
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
5
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700 ХТ
12

Интересные материалы

Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 194
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 21
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

35 смартфонов Xiaomi получили новую прошивку MIUI 12
6
Создатели Ethereum начали тестирование обновления EIP-1559, ощутимо снижающего прибыльность майнинга
104
NVIDIA бросила вызов хакерам, заявив о неприступности антимайнерской блокировки GeForce RTX 3060
125
Видеокарты по завышенным ценам нерентабельны в майнинге Эфира – выбираем самую выгодную модель
31
OnePlus 9 Pro получит LTPO дисплей
14
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
257
NVIDIA блокирует майнинг на RTX 3060 и выпускает специальные процессоры для добычи криптовалют
261
После антимайнерской заплатки поставки GeForce RTX 3060 могут стать массовыми, а цена невысокой
79
Xiaomi Redmi Note 8 Pro ощутимо подешевел – камера 64 Мп, игровой CPU и NFC со скидкой в 23%
4
Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times
75
Тест GeForce RTX 3060 в майнинге продемонстрировал ощутимо урезанную производительность
43
Не все производители видеокарт поддерживают идеи майнинга криптовалют
11
Аппетиты спекулянтов процессорами Ryzen 5000 заметно снизились вместе с ценами
21
NVIDIA не собирается распространять ограничение производительности GeForce RTX 3060 в майнинге на другие видеокарты
104
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
109
Майнеры скупают GeForce RTX 3060 за недели до официального дебюта по завышенной цене
40
23 смартфона Samsung получили стабильную прошивку One UI 3.1 на Android 11
8
Опубликованы качественные изображения флагмана Sony Xperia 1 III
4
Анонсирована Farathan — вдохновлённая серией Gothic ролевая игра, которую разрабатывают два человека
6
Blizzard раньше времени «слила» анонс World of Warcraft: Burning Crusade Classic
3

Популярные статьи

Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
64
10 самых многообещающих стратегических игр, выходящих в 2021 году
8
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
66
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
21
Исправляем ошибку при замене аккумуляторных элементов 18650 в аккумуляторной батарее ноутбуков
18
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
12
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 16 Гбайт
6
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
13

Сейчас обсуждают

RadeoForce
19:01
Опять политоту запустили. ну здесь-то нахрена? Где в новости хоть один намек о политике? Фееричные...
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
Зеновий Радеонович
19:00
поэтому-то ты в него и играл...
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
Den Fed
18:59
надоели эти либеральные вонючки .....
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
Den Fed
18:59
опять хомячки наврального негодуют !
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
jmaxj
18:58
Нужно приостановить выпуск всех видеокарт на пару лет, чтоб рынок немного успокоился.
TSMC всё же отдаст приоритет выпуску автомобильных компонентов
Андрей Кондратюк
18:58
Не будут... не смогут
Nvidia не будут урезать скорость майнинга на RTX 3080/3070/3060Ti - геймеры не получат старшие GPU
McArcher
18:58
Фотография м@йнера
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
Den Fed
18:58
а леха навральный вообще 1.5 млр. руб заработал вдувая вранье в уши хомячков !
TSMC сообщила об успехах в разработке 3 нм техпроцесса и внедрении материально-технических инноваций
Den Fed
18:56
Всем уже понятно, что зависимость Мура давно не работает !
TSMC сообщила об успехах в разработке 3 нм техпроцесса и внедрении материально-технических инноваций
Den Fed
18:56
не будут
TSMC сообщила об успехах в разработке 3 нм техпроцесса и внедрении материально-технических инноваций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем