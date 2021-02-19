LG InnoTek увеличивает финансирование для удовлетворения потребностей Apple в камерах
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Компания LG InnoTek объявила об увеличении финансирования своего оптического подразделения до 496 млн долларов США. По сравнению с 2020 годом данный показатель увеличился на 14%. Вероятно это решение связано с изменениями в логистике поставок комплектующих камер для Apple.
Для тех, кто не знает, у Apple в настоящее время есть два поставщика модулей камеры, а не три. Китайский поставщик O'Film был исключен из списка поставщиков компании из-за скандала с использованием труда мусульман-уйгуров. Другими словами, заказы O'Film теперь перешли к InnoTek и Sharp. На данный момент LG InnoTek в основном поставляет модули камеры для моделей iPhone премиум класса. И теперь LG будет поставлять камеры и для младших моделей.
Южнокорейский поставщик занимал 50% рынка в цепочке поставок модулей камеры Apple, и теперь ожидается, что эта доля будет расти. Между тем ожидается, что рыночная доля Sharp в той же категории вырастет до 40 процентов с 30 процентов. Кроме того, три из четырех iPhone 2021 года выпуска будут оснащены новой сенсорной технологией.
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