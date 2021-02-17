Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

iOS 14.5 beta 2 была выпущена совсем недавно. Судя по всему, Apple работает над блоком питания, который прикрепляется к iPhone 12 с помощью магнита и имеет встроенные интеллектуальные функции, которые удерживают мощность на уровне 90% на iPhone, чтобы значительно увеличить «эффективность батареи».

На самом деле это очень и очень большое развитие. Потому, что Apple всегда выпускала Smart Battery Case для iPhone, будет интересно проследить, действительно ли Apple откажется от этого в пользу блока питания, который вы можете использовать без особых хлопот, все благодаря MagSafe.

анонсы и реклама Хорошая цена на 3070 в Ситилинке Еще одна 3070 и дешевле Распродажа памяти в Регарде 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU

Блок питания MagSafe прост в эксплуатации, т.к. он просто крепится к задней части телефона и легко снимается, когда он не нужен.

В то же время есть масса вопросов, на которые нужно ответить. Например, проводное соединение - гораздо более эффективный способ зарядки чего угодно. Решит ли беспроводная зарядка MagSafe данную проблему?

реклама

Ходят слухи, что Apple проведет небольшое мероприятие в следующем месяце, чтобы анонсировать ряд новых продуктов, включая новый и обновленный iPad Pro. Есть шанс, что Apple сможет продемонстрировать покупателям блок питания MagSafe во время этого мероприятия. Но, учитывая отсутствие слухов о его существовании, кроме упоминания в iOS 14.5 beta 2, это остается под вопросом.



