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Apple работает над MagSafe Smart Power Bank для линейки телефонов iPhone 12

Apple работает над блоком питания, который прикрепляется к iPhone 12 с помощью магнита
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iOS 14.5 beta 2 была выпущена совсем недавно. Судя по всему, Apple работает над блоком питания, который прикрепляется к iPhone 12 с помощью магнита и имеет встроенные интеллектуальные функции, которые удерживают мощность на уровне 90% на iPhone, чтобы значительно увеличить «эффективность батареи».

На самом деле это очень и очень большое развитие. Потому, что Apple всегда выпускала Smart Battery Case для iPhone, будет интересно проследить, действительно ли Apple откажется от этого в пользу блока питания, который вы можете использовать без особых хлопот, все благодаря MagSafe.

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Блок питания MagSafe прост в эксплуатации, т.к. он просто крепится к задней части телефона и легко снимается, когда он не нужен. 

В то же время есть масса вопросов, на которые нужно ответить. Например, проводное соединение - гораздо более эффективный способ зарядки чего угодно. Решит ли беспроводная зарядка MagSafe данную проблему?

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Ходят слухи, что Apple проведет небольшое мероприятие в следующем месяце, чтобы анонсировать ряд новых продуктов, включая новый и обновленный iPad Pro. Есть шанс, что Apple сможет продемонстрировать покупателям блок питания MagSafe во время этого мероприятия. Но, учитывая отсутствие слухов о его существовании, кроме упоминания в iOS 14.5 beta 2, это остается под вопросом.


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