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Все думали, что не может быть хуже, чем майнинг-фермы, состоящие из ноутбуков, но это возможно. Список способов, которыми криптовалюта влияет на мир, растет от перебоев в подаче электроэнергии в Иране до нехватки оборудования, и этот список становится тем длиннее, чем больше становится прибыльность криптовалюты. Теперь мы видим, как интернет-кафе меняют свой стиль работы и превращаются в майнинг-фермы. Многие считают, что это более прибыльный бизнес, что, вероятно, верно.

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Поскольку пандемия серьезно ограничивает бизнес интернет-кафе, для них пришло время переключить свой бизнес на что-то более прибыльное. Владелец вьетнамского интернет-кафе сделал его майнинг-фермой. В сообщении на Facebook он сказал следующее (переведено с вьетнамского):

"Это неудивительно, потому что бизнес интернет-кафе практически остановился во времена пандемии, поэтому переход на майнинг будет легким шагом."

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В этом кафе уже работает большое количество видеокарт, которые легко найти, поскольку кафе принадлежит компьютерному магазину. Карты, изображенные на фотографиях, являются видеокартами GeForce RTX 3080. Это еще один пример того, как потребительские карты используются для крупных операций по увеличению прибыли. Разумно предположить, что майнинг криптовалюты будет более прибыльным в долгосрочной перспективе, чем продавать их сейчас.

Мы видим, что все больше и больше карт используется в майнинге, но, в конце концов, компания приняла решение избежать банкротства. Это просто неудачное время для людей, которые хотят создавать системы со всеми факторами, способствующими нехватке графических процессоров.



