Аналитические компании утверждают, что боевики ХАМАС получили миллионы в криптовалютах перед внезапным нападением на Израиль, сотни цифровых кошельков, связанных с террористической группировкой, были закрыты.

Израильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа, как видно из города Ашкелон (Израиль).

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября усилило внимание к тому, как боевики-исламисты смогли организовать сложную атаку, в ходе которой по Израилю из сектора Газа было выпущено более 2 тыс. ракет, говорится в докладе Deutsche Welle. По мнению аналитиков, "криптовалюты сыграли значительную роль", поскольку ХАМАС уже давно классифицируется как террористическая организация и находится под запретом, исключающим ее из международной банковской системы.



Криптоаналитическая и программная компания BitOK, базирующаяся в Тель-Авиве, утверждает, что ХАМАС получил 41 млн долл. в период с августа 2021 г. по июнь 2023 г., а палестинский "Исламский джихад", боевики которого присоединились к атаке, получил 93 млн долл. в криптовалюте, утверждает британский криптоисследователь Elliptic, говорится в отчете. Elliptic также заявила, что военное крыло ХАМАСа, "Бригады Аль-Кассама", получило миллионы в биткоинах и других криптовалютах.

Даже в условиях международных санкций ХАМАС в 2014 году был назван журналом Forbes одной из самых богатых террористических группировок, отчасти благодаря поддержке со стороны таких стран, как Иран (который, по мнению США, выделяет таким группировкам 100 млн долл. в год), а также Катара и Турции и доноров в регионе Персидского залива, говорится в докладе. Так же в докладе говорится, что после нападения, в результате которого погибло около 1400 человек в Израиле и 2600 человек в Газе, а полмиллиона палестинцев бежали из северной части Газы, многочисленные цифровые счета, связанные с ХАМАС, были отключены.