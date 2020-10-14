Обновление COD: Modern Warfare позволит установить игру частично
Каков средний объем накопителя у современного пользователя? 512 Гб SSD? Или 1Tb HDD? Вряд ли владельцы таких сборок будут рады новой Call of Duty: Modern Warfare, которая со всеми дополнениями и обновлениями весит более 250 гигабайт!
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Пол Хейл, Директор Infinity Ward, в своем Twitter пообещал, что последнее обновление для ПК-версии Call of Duty: Modern Warfare от Infinity Ward привнесет возможность удалять игру модульно. Так, геймеры смогут вернуть себе часть места на жестком диске, которое занимает игра. Работоспособность последней сохраняется, соответственно.
Фанаты Call of Duty: Modern Warfare в последнее время были крайне "удивлены" объему занимаемого места обновлениями и DLC. И это распространенная проблема, поскольку большинство компьютерных геймеров стали устанавливать игры на твердотельные накопители объемом не более 250 ГБ. Теперь же у недовольных фанатов будет возможность самим решить, играть в кампанию или мультиплеер, а ненужные данные просто удалить.
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