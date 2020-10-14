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Каков средний объем накопителя у современного пользователя? 512 Гб SSD? Или 1Tb HDD? Вряд ли владельцы таких сборок будут рады новой Call of Duty: Modern Warfare, которая со всеми дополнениями и обновлениями весит более 250 гигабайт!

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Пол Хейл, Директор Infinity Ward, в своем Twitter пообещал, что последнее обновление для ПК-версии Call of Duty: Modern Warfare от Infinity Ward привнесет возможность удалять игру модульно. Так, геймеры смогут вернуть себе часть места на жестком диске, которое занимает игра. Работоспособность последней сохраняется, соответственно.

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Фанаты Call of Duty: Modern Warfare в последнее время были крайне "удивлены" объему занимаемого места обновлениями и DLC. И это распространенная проблема, поскольку большинство компьютерных геймеров стали устанавливать игры на твердотельные накопители объемом не более 250 ГБ. Теперь же у недовольных фанатов будет возможность самим решить, играть в кампанию или мультиплеер, а ненужные данные просто удалить.