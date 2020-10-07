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Nvidia представила новый облачный набор программного обеспечения для видеоконференцсвязи, построенный на базе искусственного интеллекта, который работает на ускорителях Nvidia RTX. Теперь для повышения качества потокового видео и улучшения стабильности видеоконференцсвязи достаточно сделать пару кликов в Nvidia Maxine.

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На официальном сайте инструмента есть подробная информация о продукте:

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"Maxine включает в себя последние инновации исследований NVIDIA, такие как выравнивание лица, коррекция взгляда, искусственное освещение лица и перевод иностранной речи в реальном времени, в дополнение к таким возможностям, как апскейлинг, удаление шума, скрытые субтитры и виртуальные помощники. Эти возможности полностью ускоряются на графических процессорах NVIDIA."

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Один из плюсов Nvidia Maxine по сравнению со сторонним софтом заключается в том, что пользователи могут работать со всеми новыми функциями без необходимости в специализированном оборудовании, поскольку все данные и задачи обрабатываются в облаке, а не на их локальных устройствах.

Например, как Maxine сжимает видеоконференц-связь:

реклама "Вместо того, чтобы постоянно отправлять видеоданные тем, с кем вы общаетесь, новый инструмент сжатия видео отправляет им статическое изображение вашего лица, а затем считывает движения ваших губ, глаз, щек и других ключевых черт, чтобы оживить это изображение на другом конце с помощью того же искусственного интеллекта."

Nvidia приводит пример видеопотока с использованием почти 100 КБ на кадр по сравнению с потоком, сжатым AI, где размер потока всего 0,12 КБ на кадр, что означает разницу в размере примерно в 1000 раз:

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Еще Maxine умеет работать шумодавом, переводчиком, создавать аватары:



