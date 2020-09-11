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Информация о новых процессорах AMD появилась от пользователя «1usmus», создавшего ClockTuner и калькулятор DRAM для Ryzen. Он встретил информацию о 10-ядерном SKU семейства настольных процессоров Ryzen 4000, известном как Vermeer, в новой прошивке AGESA 1.0.8.1.

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Если информация верна, то это будет первый процессор Ryzen с десятью ядрами. Это также располагает к тому, что красная команда будет позиционировать новый процессор как более доступного конкурента 10-ядерному флагману Intel Comet Lake-S Core i9-10900K.

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Таким чипом может стать Ryzen 7 4800X. Есть мнение, что Ryzen 7 4700X останется 8-ядерной моделью, а Ryzen 5 4600X все-таки перейдет с шести ядер на восемь, став удешевленной версией 4700X.

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1usmus добавляет, что одной из ключевых функций Zen 3 будет «оптимизация кривых», что позволит пользователям настраивать повышенную частоту процессоров и настраивать частоту каждого ядра без каких-либо ограничений. Еще одна особенность связана с шиной Infinity Fabric, которая откроет пользователям новые горизонты в разгоне частоты ОЗУ без использования делителя.

Еще в июле AMD подтвердили, что процессоры Zen 3 для настольных ПК планируются к запуску в 2020 году. По слухам, чипы смогут похвастаться значительным улучшением IPC (количество инструкций на такт) по сравнению с их предшественниками, а также новыми тактовыми частоты примерно на 200–300 МГц выше, чем у предыдущих процессоров. Чипсеты серий 400 и 500 будут поддерживать новые процессоры, однако, последний, естественно, получит от них максимальную отдачу.