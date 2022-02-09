Компания DNS планирует провести 10.02.2022 очередную продажу RTX 3050. На этот раз "простым людям" предложат 2000 видеокарт.

Ведь по мнению DNS, во вторник 08.02.22 продались не все видеокарты. Очередная волна продажи RTX 3050 в количестве 2000 видеокарт, запланирована на четверг 10.02.2022. Время не сообщается. Саму продажу планируют провести все так же через "Карусель заказов". Ну и конечно же цены обещают быть приближенными, как всегда, к РРЦ.

реклама

Скриншот цен RTX 3050 во время второй волны. Можно предположить, что цены будут такие же.









Вторая волна продажи RTX 3050 закончилась очередным... ничем. Практически всех желающих приобрести видеокарту выкидывало из карусели заказов, либо же пользователи видели бесконечную загрузку страницы. Неудивительно и то, что видеокарты все также мгновенно, после продажи, появляются на площадке “Авито”. Но уже совершенно по другим ценам, которые не соответствуют РРЦ. Несмотря на то, что компания “ведет меры по борьбе с перекупщиками”, остается верить и надеется, что обычные пользователи смогут все же приобрести себе то, что они хотят.

анонсы и реклама RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Напомним, что “Карусель заказов” – это “уникальная” система, которая случайным образом выбирает “счастливчика” и позволяет приобрести ему выбранную видеокарту.