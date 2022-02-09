Ведь по мнению DNS, во вторник 08.02.22 продались не все видеокарты. Очередная волна продажи RTX 3050 в количестве 2000 видеокарт, запланирована на четверг 10.02.2022. Время не сообщается. Саму продажу планируют провести все так же через "Карусель заказов". Ну и конечно же цены обещают быть приближенными, как всегда, к РРЦ.
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Скриншот цен RTX 3050 во время второй волны. Можно предположить, что цены будут такие же.
Вторая волна продажи RTX 3050 закончилась очередным... ничем. Практически всех желающих приобрести видеокарту выкидывало из карусели заказов, либо же пользователи видели бесконечную загрузку страницы. Неудивительно и то, что видеокарты все также мгновенно, после продажи, появляются на площадке “Авито”. Но уже совершенно по другим ценам, которые не соответствуют РРЦ. Несмотря на то, что компания “ведет меры по борьбе с перекупщиками”, остается верить и надеется, что обычные пользователи смогут все же приобрести себе то, что они хотят.
Напомним, что “Карусель заказов” – это “уникальная” система, которая случайным образом выбирает “счастливчика” и позволяет приобрести ему выбранную видеокарту.