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В этой заметке поговорим об одной из тем дизайнера под никнеймом color. Называется она Unique Storm v11. Искать её в магазине Theme Store можно как по нику автора, так и по названию. Но отметим, что предварительно нужно изменить регион на Индию в настройках смартфона.

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Unique Storm v11 поддерживает работу с телефонами на базе прошивки MIUI 11 вне зависимости от версии операционной системы. Это может быть как Android 10, анонсированная в прошлом году, так и Android Oreo трёхлетней давности.

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Тема поддерживает работу в обычном и ночном режимах. В тёмных тонах никаких нюансов нет, т.е. вам не будет резать глаза, например, белая «звонилка» или меню настроек. Лаконичный экран блокировки в Unique Storm v11 отличается лишь тем, что двойным нажатием на дисплей можно открыть музыкальный плеер. Более того, локскрин функционально урезан по сравнению со многими другими темами и не может похвастаться расширенными настройками в отличие от других работ автора color.

На рабочем столе по умолчанию красуется виджет с датой и временем. Ещё одной особенностью темы Unique Storm v11 является то, что номеронабиратель в «звонилке» имеет русские буквы в тёмном режиме, а в светлом – исключительно английские.

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