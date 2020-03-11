Тема Sonic для MIUI 11 порадует фанов Xiaomi
Сегодня мы писали о теме дизайнера color, которая называется Global Version 11. Сейчас рассмотрим ещё одно его решение. Новая тема для смартфонов Xiaomi на базе программного обеспечения MIUI 11 называется Sonic. Сразу отметим, что она никак не связана с легендарным синим ёжиком, который в это время покоряет бокс-офисы разных стран.
рекламаОсобенностью тем дизайнера color является возможность кастомизации экрана блокировки. В левом нижнем углу есть специальная кисточка, после нажатия на которую открывается окно настройки локскрина.На экран блокировки можно вынести несколько приложений, чтобы постоянно иметь к ним быстрый доступ. Также при большом желании есть возможность добавить аватар и собственную подпись.
Sonic для MIUI 11 поддерживает работу с тёмным и светлым режимами. Тема функционирует корректно. Однако, автором предусмотрена только одна картинка для рабочего стола – серый фон с непонятным пятном по центру. В связи с этим немного теряется ощущение работы в тёмном режиме. Но с остальными окнами, включая «звонилку» и шторку уведомлений таких проблем не возникает.
Увы, Sonic – очередная тема для MIUI 11, которая доступна только для индийских пользователей, поэтому перед поиском её в магазине Theme Store нужно установить соответствующий регион в настройках смартфона. После активации темы девайс необходимо перезагрузить. Больше скриншотов вы найдёте тут.
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